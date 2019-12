Bimbo scosso a Padova | “situazione irreversibile” | in corso certificazione morte cerebrale

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Non presenta più alcuna attivitàil bambino di cinque mesi che da sabato ssi trova in coma, ricoverato all'ospedale di, dopo essere statoviolentemente dalla mamma mentre veniva cullato. La commissione chiamata a valutarne ladovrebbe esprimersi sul caso entro qualche ora.

