Napoli | Younes può partire a gennaio

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Futuro in bilico per Amin, che nel corso della stagione attuale ha giocato meno di 200 minuti in tutto. L’esterno sta trovando poco spazio al, per cui non è da escludere una sua partenza già a. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, infatti, il giocatore tedesco piacerebbe a Werder Brema e, in Italia, al Genoa e alla Sampdoria. Entrambe le squadre sarebbero disposte ad accogliere l’ala già nelle prossime settimane, approfittando della sessione di mercato invernale. La storia dialnon è stata di certo tra le migliori. In molti ricordano le polemiche relative a un suo cambio di idea riguardo alla qualità di vita in città. Il giocatore avrebbe a tal punto disprezzato l’ambiente da cercare di far annullare in tutti i modi il contratto che lo legava già al club azzurro. In ...

CalcioMercatoNA : Futuro in bilico per Amin Younes, che nel corso della stagione attuale ha giocato meno di 200 minuti in tutto. L'es… - aurelien_du78 : RT @NicoSchira: Richieste al #Napoli per Amin #Younes: l’esterno offensivo piace a #WerderBrema e #Genoa. Possibile operazione in prestito.… - corradone91 : RT @NicoSchira: Richieste al #Napoli per Amin #Younes: l’esterno offensivo piace a #WerderBrema e #Genoa. Possibile operazione in prestito.… -