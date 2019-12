Giorgia Palmas e Filippo Magnini sposi | la proposta di matrimonio a Natale

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 26 dicembre 2019)si sposeranno presto. Lo ha annunciato la showgirl su Instagram in un post condiviso nel giorno di. «Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questorimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti Amo da morire @filomagno82, sono la persona più felice del mondo», ha scritto la 37enne di Cagliari. Già a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Raiuno, l’ex nuotatore aveva preannunciato le nozze: «Quando non lo so, ma sicuramente me la sposo. Per me ilè un valore importante, se trovi la persona giusta comelo devi fare». LEGGI ANCHE: Sonia Bruganelli a Babbochiede un orologio costoso.si sono fidanzati ...

