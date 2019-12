Frosinone | muore una volontaria di 24 anni mentre andava alla messa di Natale

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Si chiamava Ilaria Lai ladi 24che la notte diè deceduta in un incidente stradale. La giovane è stata travolta da una macchinastava per entrare nel parcheggio della chiesa di Sant’Eleuterio ad Arce, in provincia di. L’incidente è avvenuto la sera della vigilia lungo la regionale Valle del Liri, poco prima della mezzanotte. Ilaria e il padre Maurizio, a bordo di una Lancia y10, stavano svoltando nel parcheggio antistante la chiesa quando sono stati centrati da una Giulietta che arrivava a folle velocità. Un impatto terribile che non ha lasciato scampogiovane, laureata in sociologia edella protezione civile di Fontana Liri. Il padre e il conducente dell’Alfa, un 30enne residente a Colli, sono rimasti feriti. I carabinieri di Sora e la procura di Cassino hanno aperto le indagini. Leggi ...

