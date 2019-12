Come pulire gli AirPods

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Glisono le cuffie true wireless di casa Apple che hanno travolto il mercato negli ultimi anni. Grazie al loro design (che inizialmente ha fatto storcere il naso) e alla loro ottima qualità audio, leggi di più...

Leggi la notizia su chimerarevo

vrgnbeta : RT @VivaldiEleonora: Lurido sfigato quanto vorresti avere l'onore di pulire per bene i miei piedi?sbavi solo all'idea di stare per terra co… - MichelMercury : SAUTE DI COZZE AL POMODORO e COME PULIRE LE COZZE A CASA - TUTORIAL di ... - SteVeeSv : RT @Patty66509580: Grattieri: bisogna pulire il paese dai politici corrotti e dai giornalisti compiacenti.....#iostoconGratteri IO NON SON… -