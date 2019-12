Cannabis | sentenza Cassazione | coltivarne minime quantità non è reato

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Storicadella Corte disullaad uso ricreativo, la cui coltivazione in casa in piccole dosi non sarà più. È quanto affermato dalle sezioni unite penali che lo scorso 19 dicembre si sono riunite per deliberare la seguente decisione: “Non costituisconole attività di coltivazione didimensioni svolte in forma domestica. Attività di coltivazione che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.

