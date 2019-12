Calciomercato – Le bombe di Santo Stefano | un peruviano per il Torino | il Monza sogna

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019)– Ilnon dorme mai, nemmeno durante le feste. I direttori sportivi sono sempre al lavoro per piazzare i colpi a gennaio. In attesa dell’apertura ufficiale si sonda il terreno per fiutare i migliori affari in Italia e all’estero. Rugani in Premier – Daniele Rugani ha trovato pochissimo spazio nella Juventus di Sarri. A gennaio potrebbero arrivare importanti offerte per il centrale bianconero. Si vocifera di un forte interessamento del Leicester, pronto a investire 20 milioni. Ibrahimovic decide – Il Milan attende la risposta di Zlatan Ibrahimovic. La giornata giusta per il sì dello svedese sembra essere quella del 30 dicembre. Sta per arrivare il colpaccio dei rossoneri per l’attacco.su un– Negli scorsi giorni gli agenti di Luis Advincula hanno proposto l’acquisto del terzino destro al ...

