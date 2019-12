“Sei un pagliaccio!” Juan Luis Ciano | offese a non finire dopo questo video

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Non è vero che il Natale rende tutti più buoni, altro che! Basta andare a guardare i commenti sotto l’ultimo post. L’uomo infatti,l’ultima puntata di Uomini e Donne Over, continua ad essere ricoperto da insulti edi ogni tipo.postae foto senza pensare a nulla ma in realtà è evidente che il corteggiatore di Gemma Galgani non sia più ben visto come un tempo. Nell’ultimo poi, quello con le cornamuse e un sorriso di troppo, ecco spuntare gli hater come funghi: “Ma che ti ridi?”, “Sei un buffone” o “Fai schifo!”, scrive qualcuno. Alla base di tutto c’è sempre lei: Gemma Galgani che è stata attratta dasin dalla prima volta in cui il napoletano dalle origini argentine si è presentato in studio. In seguito però ha iniziato a insospettirsi del suo reale interesse perché lo vedeva poco attratto fisicamente, sebbene ...

Leggi la notizia su caffeinamagazine

steFCIM : @capuanogio È un arbitro di merda. Conflitto di interessi o meno. E tu sei pagliaccio quanto lui - blusewillis : RT @PatroniAndrea: @matteosalvinimi Guarda sulla vicina ci metterei la mano sul fuoco è su di te che nutro diversi dubbi. O meglio, sono si… -