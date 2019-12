Schianto in scooter | è morto a 16 anni Dario D' Alessandro | campione di nuoto under 18

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Dramma in Versilia nella notte di Natale: èa sedici, schiantandosi con locontro un muretto in una delle strade di Capezzano Pianore, frazione di Camaiore in Versilia, in provincia di Lucca,D'italiano18 dipinnato. Stando ai primi rilievi,

Leggi la notizia su liberoquotidiano

69fabio96 : RT @Libero_official: Addio a Dario D'Alessandro, campione di nuoto under 18: tragico schianto in scooter nella notte - Libero_official : Addio a Dario D'Alessandro, campione di nuoto under 18: tragico schianto in scooter nella notte - NewSicilia : 'Un uomo perbene, stimato, sorridente, mai sopra le righe', così gli amici ricordano il 40enne deceduto in un tragi… -