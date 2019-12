Demo di Final Fantasy 7 Remake in uscita su PS4 | il bollente rumor di Natale

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Quando Square Enix annunciò di essere al lavoro su undi7, gli umori dei fan della serie ruolistica giapponese furono subito contrastanti. Da una parte erano in molti a temere che la compagnia del Chocobo andasse a snaturare uno dei capitoli più amati in assoluto dell'intero franchise, al debutto nel lontano 1997 sulla prima console PlayStation. Dall'altra gli inguaribili ottimisti, che chiedevano già da tempo - e a gran voce! - un rifacimento della settima Fantasiae e dell'indimenticabile scontro tra Cloud Strife e Sephiroth. Sta di fatto che, al netto degli inevitabili dubbi da sciogliere solo in sede di recensione, Tetsuya Nomura e il suo team sono riusciti a stupire tutti e a mettere sul piatto un progetto dal comparto tecnico realmente impressionante e dalle dinamiche di gameplay che vogliono sì adattarsi ai canoni del gaming moderno, ma anche ...

Leggi la notizia su optimaitalia