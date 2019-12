Biathlon | World Team Challenge 2019 | la startlist e l’elenco dei partecipanti Dorothea

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) La coppa del mondo diha concluso il primo trittico di tappe e è in sosta natalizia ma, come ogni anno, subito dopo le festività si torna in scena con la giornata di esibizione del. Siamo giunti alla diciottesima edizione e si arriva carichi di aspettative riguardo al sempre caloroso supporto del pubblico dopo che in quella precedente si è superato il record di spettatori alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, toccando quota 46.412. Nel suggestivo impianto di neve artificiale costruito ad hoc per la manifestazione, dentro e fuori dallo stadio, tornano in scena anche i campioni in carica, gli azzurriWierer e Lukas Hofer che nel 2018 hanno trionfato per la prima volta. L’occasione sarà anche quella della gara d’addio della tedesca Laura Dahlmeier (in coppia con Erik Lesser), che a soli venticinque anni ha lasciato il circuito il marzo scorso. L’evento ...

