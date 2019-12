Biathlon | quando si svolge il World Team Challenge 2019? Programma | orari | tv e streaming

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) L’Italia sarà rappresentata da Dorothea Wierer e Lukas Hofer, che difenderanno il titolo conquistato lo scorso anno, al, manifestazione che si disputerà sabato 28 dicembre dalle ore 17.35 nella Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania. Gli azzurri sono infatti inseriti tra le dieci coppie che prenderanno parte alla competizione. Festa in casa per Laura Dahlmeier, che si è ritirata al termine della scorsa annata. La manifestazione sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, in direttasu Eurosport Player, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale in tempo reale.Sabato 28 dicembre Ore 17:35 Cerimonia d’apertura Ore 18:15 Mass Start Ore 19:05 Inseguimento Ore 20:00 Cerimonia di chiusura Diretta tv su Eurosport 1 DirettaEurosport Player Diretta live testuale su ...

Leggi la notizia su oasport

infoitsport : Biathlon, quando riparte la Coppa del Mondo? Calendario e orari dei prossimi appuntamenti - OA_Sport : Biathlon, quando riparte la Coppa del Mondo? Calendario e orari dei prossimi appuntamenti - zazoomnews : Biathlon quando riparte la Coppa del Mondo? Calendario e orari dei prossimi appuntamenti - #Biathlon #quando… -