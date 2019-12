Andrea Giambruno marito della Meloni precisa “ Giorgia è una leader ma a casa comando io!”

(Di mercoledì 25 dicembre 2019), il compagno diha rilasciato una lunga intervista a Libero.it nella quale parla anchesua vita privata con ladi Fratelli d’Italia.ha parlato del suo rapporto cone ha ricordato che lui è nato a Milano e che dopo tre anni, a settembre scorso, si è dovuto trasferire a Roma perché la loro bambina reclamava la presenza anche del papà. Il compagnoparla di Roma di una città bellissima ma dove non funziona nulla: “Ci sono due gocce e la città si è fermata. Ci hanno avvisato alle 21 che l’indomani l’asilo non avrebbe aperto. La Raggi era terrorizzata dal freddo, poi guardi il termometro e la temperatura minima è sette gradi”.ha continuato a parlare dello stato pietoso in cui versa la capitale: «Un disastro, non puoi capire. Buche, siepi, sterpaglie, rifiuti ...

Leggi la notizia su baritalianews

paolorm2012 : RT @manuscod: Cara @GiorgiaMeloni hai un popolo al tuo fianco ora. Felice Natale a te e alla tua bella famiglia ????? Giorgia Meloni si co… - manuscod : Cara @GiorgiaMeloni hai un popolo al tuo fianco ora. Felice Natale a te e alla tua bella famiglia ????? Giorgia Me… - danybolognese : RT @Storace: La bella storia tra Andrea #Giambruno e Giorgia #Meloni raccontata da #Libero in un'intervista di #Senaldi all'uomo della lead… -