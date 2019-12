Vieni da Me | Baudo fa un appello a Cuccarini e Parisi e si scusa con Fiorello

(Di martedì 24 dicembre 2019) La puntata odierna dida Me ha visto nel salotto di Caterina Balivo un ospite che la conduttrice campana aspettava da tempo. Si tratta di Pippo, che nello studio della trasmissione di RAI 1 si è confessato parlando di diversi aspetti della sua carriera. Protagonista dell’intervista de La Cassettiera, il conduttore siciliano ha cominciato parlando della sua esperienza alla guida del varietà Settevoci, che la padrona di casa dida Me ha definito “la svolta della tua carriera”. Il conduttore di 13 edizioni di Sanremo ha altresì rivelato di aver scoperto, grazie al succitato varietà, niente meno che Al Bano.ha ricordato che ai tempi – correva la metà degli anni ’60 – il cantante di Cellino San Marco faceva l’operaio alla Breda e lavorava come cameriere in un ristorante del centro di Milano. Ha poi dichiarato di averlo ...

