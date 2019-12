The Witcher crea una voragine tra pubblico e critica | per gli spettatori è una delle

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 24 dicembre 2019) Netflix sembra avere in mano un altro successo con l'adattamento TV di Thedi Andrzej Sapkowski.La serie è in buona compagnia nelle classifiche di IMDb su Top Netflix Original Series (via Forbes). Lo show è stato valutato daglicon un punteggio di 8.9, che inizialmente lo ha reso la serie originale più apprezzata di Netflix sul sito, ma da allora è scesa a 8,8. Questouna decisa spaccatura tra ile la, molto più severa con la serie.Anche con la diminuzione del punteggio, è lo stesso in mezzo ad alcuni pesi massimi, in quanto show come Black Mirror, Narcos e House of Cards hanno tutti lo stesso punteggio. Leggi altro...

NetflixIT : Il mondo di The Witcher è un luogo di grande potere e inaudita violenza. Ma anche di amore, di sacrifici e soprattu… - NetflixIT : 'No scusa devo proprio andare' 12 11 ^ 1 10 | 2 9 ?… - fcfandomsunite : La showrunner di The Witcher svela la genesi della canzone di Jaskier >> -