Siria,raid russo a Idlib:morti 5 bimbi

Almeno otto persone, fra le quali cinque bambini, sono rimaste uccise in un bombardamentosu una scuola in cui avevano trovato rifugio profughi civili. Lo riferiscel'Osservatoriono per i diritti umani che attribuisce la responsabilità del bombardamento ad "aerei russi"., ultima roccaforte delle opposizioni anti-Assad, è teatro di una massiccia offensiva terrestre delle forze governativene.(Di martedì 24 dicembre 2019)