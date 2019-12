Scomparso a Lecco | Alessandro è tornato dai genitori

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 24 dicembre 2019) Buona notizie per, il 16enne che risultavadada sabato 21 dicembre. Il giovane è stato ritrovato e sta bene: stando a quanto si apprende il giovane sarebbe rientrato a casa spontaneamente nella serata di lunedì. Pare che qualche ora prima di rientrare si sia messo in contatto con la famiglia per tranquillizzare sulle sue condizioni. La notizia del ritrovamento è stata data dalla Prefettura di: ritrovato“Si comunica cheM è stato rintracciato e sta rientrando a casa” così la Prefettura ha comunicato il ritrovamento del 16enne che sabato 21 dicembre si era allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce. L’adolescente era uscito dalla sua abitazione alle 14 e non aveva più fatto ritorno. Iavevano denunciato la scomparsa il giorno successivo e subito erano scattate le ricerche ...

