Piero Rattazzo morto | addio al proprietario dello storico bar di via Vetere a Milano

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Proprio come succede con i vip, qualche giorno fa era circolata in Rete la notizia della sua morte. Poi, nella serata di ieri è arrivata la conferma ufficiale:, 84 anni, ènel letto d’ospedale dove era stato ricoverato a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Se ne è andato così ilbar di via, in zona Colonne di san Lorenzo, a. Conosciutissimo in città ma non solo,è stato il re della movida prima ancora che questa parola assumesse il suo significato attuale e, se non l’ideatore, di certo il precursore dell’happy hour con le polpette che serviva già dagli anni ’70 per accompagnare il calice di bianco. Il suo bar, aperto nel lontano 1962 rispecchiava l’anima di un quartiere un tempo popolare e ha visto passare intere generazioni di giovani, reistendo negli anni anche ...

BeppeSala : Ieri ci ha lasciato Piero Rattazzo, un simbolo del quartiere Ticinese. Precursore del tradizionale happy hour milan… - friccardi65 : RT @BeppeSala: Ieri ci ha lasciato Piero Rattazzo, un simbolo del quartiere Ticinese. Precursore del tradizionale happy hour milanese, ha d… - thobiashume : RT @BeppeSala: Ieri ci ha lasciato Piero Rattazzo, un simbolo del quartiere Ticinese. Precursore del tradizionale happy hour milanese, ha d… -