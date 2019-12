Meteo | le previsioni di mercoledì 25 dicembre

(Di martedì 24 dicembre 2019) Sarà un Natale soleggiato al Nord, soprattuto a Nord-Ovest e sulla Pianura padana. Mentre le nubi interesseranno ancora le Alpi orientali con debole neve in alcune aree oltre i 1000 metri (LE). Nuvole anche in Toscana, nella parte Ovest dell’Umbria e nell’alto Lazio. Al Sud, Natale con possibili piogge su bassa Calabria e Nord della Sicilia, ma soleggiato in tutte le altre regioni (LO SPECIALE SUL NATALE 2019). Ilal Nord Il 25è atteso il sole sul Nordovest e, in generale, sulla Pianura padana. Ancora nubi su Alpi orientali con debole neve sulle aree confinali oltre i 1000 metri. Temperature stazionarie, massime tra 10 e 14 gradi. A Milano giornata soleggiata e 13 gradi, così come a Torino. Ancora acqua alta a Venezia dove in mattinata è atteso un nuovo picco. Leal Centro Al Centro, invece, annuvolamenti al mattino tra Toscana, Ovest Umbria e alto ...

Leggi la notizia su tg24.sky

3BMeteo : Previsioni #meteo per questa Vigilia e Natale su @radiokisskiss - Agenzia_Ansa : #Meteo le previsioni del tempo per oggi #ANSA - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Meteo DIRETTA VIDEO: le PREVISIONI per Giovedì 26 Dicembre - -