Manovra | M5S | ‘Sicilia salva grazie a Movimento | adesso Musumeci faccia la sua parte’

(Di martedì 24 dicembre 2019) Palermo, 24 dic. (Adnkronos) – “I conti della Regione siciliana sono salvialla norma voluta dal M5S ma ora tocca al presidente della Regione che deve fare la sua parte. Il disavanzo potrà essere ripianato in dieci anni ma a condizione che venga sottoscritto l’accordo con lo Stato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo. Il governo regionale deve dare concreta programmazione della volontà di sanare il bilancio attraverso delle riforme, altrimenti a pagarne le conseguenze saranno ancora una volta i cittadini”. Così le parlamentari del M5S Roberta Alaimo e Valentina D’Orso commentano l’ok di ieri del Consiglio dei ministri al decretoSicilia. “Noi come governo nazionale abbiamo fatto la nostra parte aiutando la Regione a evitare il default endo quindi la Sicilia – aggiungono – ...

Leggi la notizia su calcioweb.eu

