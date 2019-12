(Di mercoledì 25 dicembre 2019), gruppo costituito da 7 Ong, è riuscito a raccogliere 650 mila euro di donazioni su Gofundme.com. La raccolta fondi era stata avviata con l’intento dire lo zoo di Pont-Scorff, ora chiuso al pubblico e trasformarlo in un centro veterinario. L’Ong e la raccolta fondi per lo zoo La grande cifra raggiunta dall’associazione è stata ottenuta da circa 22 mila donatori. Tra questi in particolare quasi il 30% della cifra totale (esattamente 250.000 euro) sono stati donati da Marc Simoncini, l’uomo d’affari francese e creatore dell’app Meetic. La copresidente Lamya Essemlali ha dichiarato che “Marc Simoncini ha dato un grande aiuto, ma avevamo fin dal primo momento un bel gruppo di piccoli donatori”. L’Ong ha firmato l’acquisto dello zoo il 16 dicembre e ora continua la sua raccolta di investimenti. Infatti stimano che ...

Leggi la notizia su notizie

notizieit : L’Ong Rewild acquista uno zoo per salvare gli #animali dall’abbandono - VanityFairIt : L’impresa è riuscita a Rewild, gruppo di 7 Ong che ha fatto la raccolta fondi sul sito - tizianantonella : RT @Sportygirl73: ??????Il crowdfunding per comprare uno zoo e 'liberare' gli animali -