Il riscatto di Taranto ci sarà La vigilia di Natale di Conte all' ex Ilva

(Di martedì 24 dicembre 2019) "Sono venuto qui per portare l'attenzione del governo. E quando dico il governo, dico dell'intera Nazione per questa comunità ferita, per questa comunità sofferente". Il premier Giuseppeha passato ladi. Ha incontrato i giornalisti all'uscita dell'ospedale Santissima Annunziata dove aveva incontrato medici, personale ospedaliero, amministratori Asl e i genitori dei bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica. Insieme a lui anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano,stato al suo arrivo allo stabilimento. "Sono venuto un po' di tempo fa - ha aggiunto il presidente del Consiglio riferendosi alla precedente visita dell'8 novembre - avevo promesso che il Sistema Italia, il governo per primo, avrebbe lavorato per restituire a questa comunità quel che merita, quel che non ha avuto in tutti questi anni, nei decenni ...

