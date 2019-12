Il Natale “al fronte” dei nostri soldati all’estero

(Di martedì 24 dicembre 2019) Sarà un“al fronte”, come tantissimi altri, quello che si apprestano a festeggiare i numerosi militari impegnati nelle varie missioni in cui sono impegnate le nostre Forze Armate. Sono infatti circa 13mila i militari italiani impegnati su diversi fronti. Di questi, 7.250 militari sono impiegati in Italia nell’operazione Strade Sicure e in quella Mare Sicuro, altri 5.750 militari di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono impegnatinell’ambito di missioni sotto egida Onu, Ue e Nato o in operazioni di assistenza alle forze armate locali per la stabilizzazione delle aree di crisi. In totale, nel 2019, sono 41 le missioni in 24 Paesi, tra i quali Afghanistan, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Gibuti, Iraq, Kosovo, Kuwait, Lettonia, Libia, Libano, Niger, Romania, Somalia, Turchia. A queste vanno aggiunte le missioni nel Mar Mediterraneo e nell’Oceano ...

Leggi la notizia su it.insideover

ItalianAirForce : Oggi vi proponiamo la storia di un Babbo Natale insolito, quella di Giordano Paletti, 1° Maresciallo dell’… - giannigipi : Per me il Natale è un momento bellissimo. Equiparabile solo al momento in cui mi lancio dall'aereo in Player Unknow… - teatrolafenice : ?? Anche Prokofiev pensò al Natale, ad esempio in questo Allegro con Brio da ‘Il luogotenente Kize’, op. 60 che vi p… -