Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 24 dicembre 2019) “Prima di scegliere la strada, il M5s deve fare una profondainterna, con dibattiti politici. Dopo dieci anni, deve ria riconoscere se stesso. È fondamentale per dialogare meglio”. A dirlo è il presidente della Camera ed esponente di punta del M5s, Roberto, in una intervista al Fatto Quotidiano.ricorda che per il M5s c’è stata una crescita velocissima che nel giro di pochi anni ha portato il movimento al governo. “Il M5S ha dovuto fare i conti con le trattative con le altre forze politiche, con la gestione delle dinamiche parlamentari e con la complessità del lavoro quotidiano. Abbiamo subito dei contraccolpi. Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato e cosa ha funzionato, e fare una sintesi”.domanda se tutto questo vada fatto negli stati generali di marzo, risponde: “Io ho sempre chiesto un ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Fico invita alla riflessione il M5s: 'Ora uscire dal verticismo e dialogo con Pd anche alle regionali' - HuffPostItalia : Fico invita alla riflessione il M5s: 'Ora uscire dal verticismo e dialogo con Pd anche alle regionali' -