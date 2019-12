Buone Feste 2019! Oggi è la Vigilia di Natale! Google festeggia con un nuovo doodle

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019)celebra le festività natalizie per il 2° giorno,di Natale, pubblicando ildi “” “Non importa come scegli diggiare, questa è la stagione in cui godersi le festività, durante il periodo più bello dell’anno!“. Per approfondire:Significato, simboli e tradizioni delladi Natale: come siggia il 24 Dicembre in Italia e nel MondoL'articoloè ladiggia con unMeteo Web.

MarroneEmma : Questa è la felicità. Buone feste da parte di tutti noi ???? rosariomarrone maria_marchese53 checcomarrone clarissaqd - lorenzojova : #jovabeachparty è stato l’avvenimento live con più persone in tutto il 2019! (il tour complessivo con più gente e L… - vladiluxuria : Vi auguro Buone Buonissime Ottime Feste... prendiamoci una pausa dai ritmi quotidiani e concediamoci momenti di s… -