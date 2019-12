5G: Conte, ‘terremmo conto di Copasir ma no esclusioni a priori’ (Di martedì 24 dicembre 2019) Roma, 24 dic. (Adnkronos) – “In qualunque momento possiamo esercitare il nostro potere per tutelare la sicurezza nazionale e negare autorizzazioni a operazioni societarie e installazioni di tecnologie che mettano in pericolo la sicurezza del Paese. Terremo conto delle valutazioni del Copasir” sulla questione del 5G, “ma non possiamo escludere aprioristicamente singoli operatori. Quando ci verrà sottoposta un’operazione che riterremo pericolosa, non la permetteremo”. Lo spiega il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista a ‘Il Messaggero’. L'articolo 5G: Conte, ‘terremmo conto di Copasir ma no esclusioni a priori’ CalcioWeb.

