Virginia | maxi-tamponamento sulla Interstate 64 | 69 auto coinvolte

(Di lunedì 23 dicembre 2019) LaState Police ha dichiarato che sono state69nell’incidente64 e 51 persone sono state portate in ospedale. Per adesso non ci sono ancora colpevoli accertati ma c’è un’inchiesta in corso. La polizia ha detto che c’era del ghiaccio sul ponte e una forte nebbia nell’area al momento dell’incidente. Un terribile incidente si è verificato il 22 dicembre 201969, in. Per cause ancora da accertare, 69si sono scontrate in un. 51 persone sono rimaste ferite, alcune gravemente e sono state trasportate in ospedale. L’ufficio dello sceriffo York-Poquoson, il dipartimento di polizia della contea di James City, il VDOT e sette vigili del fuoco, tra cui il dipartimento dei vigili ...

