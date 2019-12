Villaperbene | spettacoli di fine anno a Battipaglia e a Nocera Inferiore

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Un’occasione, anzi due, per ridere di gusto. Cohomedy show, lo spettacolo targato, prodotto dalla Gv Eventi con la regia di Gigi & Ross, torna a teatro nel periodo delle feste di Natale. Il collettivo salernitano andrà in scena venerdì 27 dicembre alle 21 al Teatro Giuffrè die domenica 29 alle 19 al Teatro Diana di. Uno spettacolo dal sapore speciale, in cui comicità e commedia si fondono alla perfezione, ma soprattutto una messa in scena made in Salerno con un cameo alla regia “stupido come loro” che sa di Napoli. SINOSSI Eccentrici, scanzonati, sognatori, irriverenti e grandi consumatori di pasta e patate. I tre non più giovani amici, cosi come è nella realtà, dividono il palco e condividono il tetto, alle prese con la loro vita, il loro lavoro e soprattutto il loro impresario che li ...

