Udinese | Marino promette | «Non svenderemo De Paul»

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il direttore generale dell’, Pierpaolo, ha parlato della situazione De, obiettivo di mercato dell’Inter Rodrigo Deè uno dei grandi obiettivi di mercato dell’Inter per gennaio. Il talento dell’potrebbe partire ma alle cifre stabilite dalla dirigenza friulana come confermato dal dga “Tutti Convocati”. MERCATO – «Faremo poco, proveremo a sfruttare qualche occasione in uscita e in entrata, ma crediamo di avere una squadra competitiva in ogni ruolo per gli standard di una medio/piccola» DE– «Quest’anno ha fatto vedere solo il 50% del suo potenziale in partita. In allenamento, invece, si vede che è un fuoriclasse. E’ un titolare dell’Argentina, squadra piena di giocatori che valgono almeno 50 milioni… Una cessione? Dipenderà molto dalle richieste che arriveranno. E’ ...

