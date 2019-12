Saldi invernali 2020 | quando iniziano? Tutte le date

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Non abbiamo ancora finito di spendere per i regali di Natale, che siamo già in attesa dei. Manca poco all’inizio dell’anno nuovo, ma per gli appassionati di shopping, una sola data ha importanza: il giorno di inizio dei. Che quest’anno cadrà il 5 gennaio (con la sola eccezione del Veneto che anticiperà gli sconti di un giorno rispetto al resto d’Italia. Come il Black Friday, in molti si stanno già preparando alla maratona nei negozi fisici e online, pronti a riempire i loro carrelli con la gioia di acquistare tutto ad un prezzo scontato. Come sempre lenon sono uguali inle regioni, così come la durata. Quindi vediamo il calendario. Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo Basilicata: dal 5 gennaio al 1 marzo Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile Emilia Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio ...

