Palermo: in gara i lavori per messa in sicurezza Vallone Perriera, Regione stanzia 7,4 mln (Di lunedì 23 dicembre 2019) Palermo, 23 dic. (Adnkronos) - L'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha stanziato sette milioni e 450 mila euro per la messa in sicurezza del Vallone Perriera, nel comune di Casteldaccia (Palermo), diventato ormai assolutamente ins

Leggi la notizia su liberoquotidiano

Palermo gara Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Palermo gara