Meghan Markle è latitante sui social per tutelare la privacy della sua

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Carlo Lanna Secondo alcuni rumor,avrebbe disattivato suila funzione tag e commenta, ma la vera motivazione potrebbe essere più che lecita Due giorni al Natale e non si sgonfiano le polemiche nei riguardi di. Un 2019 da bollino nero per la Duchessa di Sussex che, molte volte, è stata presa di mira dagli hater e da chi non riesce proprio a digerire i suoi atteggiamenti che remano contro le regole di Corte. C’è da dire che non è facile vivere in un mondo sempre più connesso a internet e a caccia dell’ultimo scoop e anche per i reali inglesi la situazione non è tutta in discesa. Anzi è ancora più complicata del previsto. Per restare al passo con i tempi anche la royal family ha dovuto cedere al fascino deie seha accettato di buon grado l’idea di gestire un profilo Instagram insieme al marito, c’è chi ne approfitta per ...

