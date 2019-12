L’Espresso | “La stessa Colt usata per uccidere il giudice Mario Amato usata per

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La pistola è unacalibro 38 e mette in relazione l’omicidio di Piersanti Mattarella e quello di. E’ molto probabile che la Cobra con cui il neofascista Gilberto Cavallini uccise i magistrato a Roma il 23 giugno 1980 sia lache sei mesi prima, il 6 gennaio, aveva freddato il presidente della Regione Sicilia. La svolta nell’inchiesta riaperta un anno fa dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi sull’assassinio del fratello del presidente della Repubblica emerge da una perizia ora rivelata da L’Espresso. Negli ultimi mesi, riporta il settimanale, i carabinieri del Ros hanno ricostruito per filo e per segno tutti i delitti dei Nuclei Armati Rivoluzionari e delle armi da loro usate. Tra queste anche la calibro 38 che nel 1982 venne indicata dal pentito Walter Sordi come la pistolaperil magistrato. Un’arma che, ...

