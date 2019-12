L’ansia di Teheran per le elezioni 2020

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nel mondo sono numerosi i Paesi ad attendere una tornata elettorale nel. Fra questi c’è anche l’Iran che il 21 febbraiodovrà scegliere i propri rappresentanti: i candidati concorreranno in 207 collegi per aggiudicarsi uno dei 290 seggi in parlamento. Lesono state a lungo utilizzate dalla leadership iraniana come strumento per costringere le élite ad un tour de force per dimostrare la loro lealtà al regime e creare l’illusione della legittimazione democratica dal basso. Questa volta, però, la tornata elettorale è ben più complessa: l’obiettivo è mostrare agli avversari politici in patria e ai nemici all’estero che il risultato rappresenta effettivamente la volontà del popolo iraniano. Il Paese, colpito duramente dalle sanzioni americane, deve affrontare l’ondata di malcontento che è esplosa lo scorso novembre e che vede protagonisti operai e giovani: è ...

