Il vero amore esiste | ma va costruito

Leggi la notizia su dilei

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Si parla sempre di, quello, quello con la “A” maiuscola. Ci poniamo domande sulla sua realenza e lo cerchiamo ovunque, con la speranza di trovarlo prima o poi. La verità è che interiormente siamo divisi ed è per questo che siamo alla continua ricerca del. L’è ciò che muove il nostro mondo. Quando iniziamo una relazione tutto ci appare diverso, più bello. Attraverso questo sentimento impariamo a conoscere noi stesse, il mondo e anche l’altro, vivendo un turbinio di emozioni. Cosa saremmo noi esseri umani se l’impeto dell’non ci colpisse almeno una volta nel corso della nostranza? Sicuramente condurremmo una vita più tranquilla, ma non capiremmo niente del mondo che ci circonda. L’, ma va. Va cercato nella verità, nei suoi avvenimenti, nelle sue azioni e, ovviamente, nelle ...

LegaSalvini : ++ IL VERO AMORE DI GIGGINO? LA POLTRONA! ++ Per lei cambierebbe idea su tutto! - ArmyRenzi : RT @ArmyRenzi: Il vero Natale è ' l'amore in azione '. Ogni volta che amiamo , ogni volta che doniamo , è Natale ! Il Natale non è solament… - ANNADURSO1 : In pochi gg e grazie alla Connettivina le ferite sono guarite..... ma quelle dentro no...non guariscono....le puo l… -