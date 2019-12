Fiducia senza pathos

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L’atmosfera è da ultimo giorno di scuola. Si scherza, si ride e ci si prepara soprattutto alle festività natalizie. Ed è tutto un “buone feste”, “dove sarai per il cenone”. “cosa mangerete” e “cosa regalerai alla tua ragazza”. Ecco è questo il clima in Transatlantico oggi, 23 dicembre 2019. Si scorge la sagoma dell’ex numero uno della Cisl, Sergio D’Antoni, chiacchierare fitto fitto con Dario Franceschini. O ancora alla buvette parlottano due ex democristiani come Pierferdinando Casini, in mise casual con tanto di sciarpa del Bologna Calcio, e Bruno Tabacci. Ma Casini è senatore, non è deputato, e allora cosa ci fa a Montecitorio? È qui per controllare le truppe di Di Maio e Zingaretti? “Son venuto nella Camera bassa a salutare Bruno…Va tutto benissimo”. ...

FedericoDinca : È grazie a servitori dello Stato come #Gratteri se i cittadini di questo Paese possono avere piena fiducia nelle is… - deeplyfree3 : RT @Deiana_Luca9: Complimentoni per una fiducia a tempo di record eh. Con Corte Costituzionale e Quirinale senza nulla da dire vedo https:/… - DarkSid73922153 : Buona sera ....... non c’è fiducia senza la piena sintonia intellettiva . Affidati a me e ci prenderemo cura dei no… -