Concertone di Capodanno a Napoli | ci saranno Stefano Bollani e Daniele Silvestri

Leggi la notizia su 2anews

(Di lunedì 23 dicembre 2019)in piazza Plebiscito: grandi star dell’atteso evento di. C’è come sempre grande attesa per ildi, che come ormai tradizione si svolgerà in piazza Plebiscito nella serata del 31 dicembre. Il Comune di, con il supporto di Radio Kiss Kiss (radio ufficiale … L'articolodi: ciproviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone

RedazioneLaNews : #Milano Capodanno a Milano, concertone gratuito in piazza Duomo: ecco gli artisti sul palco - Notiziedi_it : ULTIMORA/ Fumata bianca per il concertone di Capodanno: ecco i nomi dei tre artisti che si esibiranno in piazza… - Caprinotizie : Capodanno a Napoli, 5 palchi, Concertone e fuochi sul lungomare (PROGRAMMA) #capodanno #piazza #napoli… -