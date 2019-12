Assolto Marco Cappato | la Corte d’Assise | “Non fu aiuto al suicidio”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La sentenza dellad’Assise è stata pronunciata dai giudici dellad’Assise, dopo la decisione già presa dalla Consulta., imputato peral suicidio nei confronti di Dj Fabo (Fabiano Antoniani), è stato“perché il fatto non sussiste”.

fanpage : Processo fine vita, assolto Marco Cappato per la morte di Dj Fabo - TgLa7 : Fine vita: assolto Marco #Cappato, 'il fatto non sussiste' - Agenzia_Ansa : #Finevita: assolto Marco #Cappato, 'il fatto non sussiste' #ANSA -