Zingaretti | Conte è un alleato del Pd | non gli regalo il partito

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) “non è del Pd, è undel Pd. Ero contrario che fosse lui il premier, ma ora che c’è dobbiamo governare insieme e al meglio. Abbiamo il dovere morale di ricostruire due campi, uno alternativo a Salvini. Sedice ‘faccio una scelta di campo e mi metto nel centrosinistra’, penso sia un fatto positivo. Non è cheil Pd a. Ma dobbiamo costruire un campo alternativo a Salvini”. Lo ha detto il segretario Pd Nicolaa Mezz’ora in Più su Rai 3.Su chi guiderà il prossimo governo, “quando ci sarà, lo vedremo”, ha risposto il leader democratico. “Governabilità, stabilità, visione e qualità sono le parole chiave di un governo. Se non si tiene alta la qualità può diventare un pasticcio”.Casaleggio? “Bisogna ...

matteorenzi : Se per Zingaretti Conte può essere il candidato premier del Pd mi fa piacere per lui. E per loro. Io ho un giudizio… - Capezzone : Su @LaVeritaWeb. Per #Zingaretti #Conte è il top del top, meglio di CR7, anzi meglio di Gramsci (ma con la pochette) - matteorenzi : Non credo Conte sia punto di riferimento per i progressisti. Lo rispetto come premier, ma ricordo le sue frasi su p… -