Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBrucia dtarda serata di ieri il capannone della, azienda di imbggi, a. IlCarmine Pagano, a seguito delin via Piedirocca, provocando una notevole colonna di fumo, ha emesso un’ordinanza per evitare rischi connessi alle esalazioni prodotte dalle fiamme. In primo luogo è stata disposta l’evacuazione, per motivi precauzionali, delle abitazioni adiacenti e confinanti con il capannone interessato dal. “attuale potrebbe interessare ed espandersi, altresì, presso le abitazioni confinanti site in via Piedirocca e via Sant’ Efrem – si legge nel- In attesa di ricevere verbale di intervento effettuato dai Vigili del Fuoco di Salerno e relazione da parte dell’Agenzia Regionale Per la Protezione Ambientale Campania ( Arpac) e considerato di dover provvedere a ...

anteprima24 : ** #Roccapiemonte, l'#Ordinanza del #Sindaco per l'incendio alla #Multitask ** -