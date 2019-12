Genoa | Ballardini dice no Le alternative

(Di lunedì 23 dicembre 2019)rifiuta il ritorno sulla panchina del: per il dopo Thiago Motta resta valido il nome di Diego Lopez (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Davidenon sarà il nuovo allenatore del. Il tecnico ha rifiutato la proposta della dirigenza dopo gli screzi avuti con il presidente Enrico Preziosi al termine della sua ultima avventura in rossoblù. Per sostituire Thiago Motta resta valido il nome di Diego Lopez, che si è appena liberato dal Penarol per scadenza di contratto. Leggi su Calcionews24.com

Leggi la notizia su calcionews24

pisto_gol : La tifoseria del Genoa, in guerra con Preziosi, non vuole Lopez-già bloccato dal neo-Ds Marroccu-come nuovo tecnico… - DiMarzio : #Genoa, ore di riflessione per scegliere il nuovo allenatore. E' corsa a due tra #Ballardini e #DiegoLopez - Gazzetta_it : #Genoa-#Ballardini, ci siamo. L'accordo potrebbe chiudersi a giorni #SerieA -