Una bugia buona è l' incontro-scontro tra Oriente e Occidente sulla verità da

(Di sabato 21 dicembre 2019) Quattro anni e sei mesi fa un medico mi convocò separatamente per comunicarmi che per mio marito non c’era più speranza di cura. L’équipe riunita dell’Istituto di assistenza domiciliare fu più chiara e diretta. Non mi lasciarono alzare finché non scoppiai a piangere. Volevano essere sicuri che avevo capito bene. La consegna del silenzio, mai dichiarata, era implicita. Gestirla era un problema mio. Mio marito è morto tra le mie braccia senza poter dire addio a niente e a nessuno. Senza poter lasciare disposizioni o speranze o istruzioni postume. Mi sveglio ogni notte con un senso di colpa che non so combattere e che non mi abbandonerà mai. Da allora mi interrogo sul protocollo etico-normativo che presiede alla condivisione più sconvolgente tra gli esseri umani : la transizione dalla vita alla morte. So che ...

