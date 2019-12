Trovato un cadavere nel bagno del Policlinico di Messina

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il corpo di un uomo è stato scoperto stamane in undel"G. Martino" di. Gli investigatori hannoilin una disposizione dell'utenza del Padiglione F, chiuso dall'interno. La vittima, i cui familiari avevano denunciato la scomparsa nei giorni scorsi, non risultava ricoverata presso la struttura sanitaria, né prenotata per visite o altre prestazioni, né aveva in alcun modo richiesto assistenza. Accertamenti sono in corso per verificare i contorni dell'episodio

