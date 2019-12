Tennis | WTA Limoges 2019 | i risultati di sabato 21 dicembre Alexandrova e Sasnovich

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si sono da poco concluse le due semifinali del torneo WTA 125K di(Francia). A guadagnarsi la possibilità di disputare l’atto conclusivo sono state la russa Ekaterinae la bielorussa Aliaksandra, che hanno sconfitto rispettivamente la statunitense Nicole Gibbs e la belga Greet Minnen. Ekaterina, testa di serie numero 1 del torneo transalpino, ha superato in un’ora e ventisei minuti di gioco Nicole Gibbs, che attualmente occupa la posizione 142 del ranking Wta. Molto combattuto il primo set, che la statunitense è riuscita a portare al tie-break dopo una gagliarda rimonta dal 5-1: nel game di spareggio la russa si è imposta di misura per 8-6. Nel secondo set, invece, laha fatto la voce grossa sin da subito, strappando il servizio all’avversaria per due volte e chiudendo agevolmente sul 6-2. Più equilibrata la seconda ...

