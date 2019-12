Paura per Meghan Markle e Harry | “Hanno rischiato di morire in volo”

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 21 dicembre 2019)perche, nel corso di un volo da Nizza a Luton, città della Gran Bretagna, avrebberodia causa di un drone. Il robot infatti sarebbe arrivato nella traiettoria del jet, rischiando di farlo precipitare. Solo la prontezza di riflessi del pilota avrebbe consentito di evitare la tragedia, salvando la vita ai duchi di Sussex. I fatti risalgono allo scorso 26 agosto, ma sono stati svelati solo in queste ore grazie a una fonte che ha rivelato al Mirror i fatti.si trovavano a Nizza e dovevano raggiungere l’Inghilterra, per questo avevano deciso di servirsi di un jet Bombardier, noleggiato spesso dalla Royal Family (Kate Middleton e William compresi) per queste occasioni. Nel corso del volo però qualcosa sarebbe andato storto e, poco prima dell’atterraggio, un drone si sarebbe avvicinato all’aereo causando non pochi problemi. “Come ...

MonicaCirinna : A piazza Barberini con il @PD_ROMA e comitato di quartiere per chiedere la riapertura della fermata #metroBarberini… - francescoseghez : Qui la prefazione a 'Un anno di @bollettinoADAPT', dedicato a tutti i nostri dottorandi e ricercatori che anche se… - tg2rai : #Maltempo su tutto il nord italia. Piogge intense e raffiche di vento. La Liguria la regione più colpita. Frane nel… -