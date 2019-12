Paragonare le foibe alla Shoah? Un' aberrazione | esuli contro la Rai

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Elena Barlozzari La Federeazione degligiuliano-dalmati denuncia ai vertici Rai la ricostruzione "giustificazionista" della trasmissione Agorà Il servizio pubblico torna a occuparsi di, su Rai2. Potrebbe sembrare una conquista. Non capita di frequente (per non dire mai) che il tema venga toccato in giorni che non siano quelli comandati dal nostro legislatore, ossia a cavallo del Giorno del ricordo. Quasi fosse una cartellino da timbrare, una specie di cambiale. Purtroppo però il dibattito intavolato nel corso della trasmissione Agorà si è trasformato in un’occasione persa. Al centro non c’era il dramma degli italiani del confine orientale, non un riferimento a quanti lasciarono le proprie case per scampare alle persecuzioni titine, ma la sterile contrapposizione tra orrori del Novecento. Un’assurda gara tra catastrofi della malvagità umana. L’epilogo era già ...

dariosci1 : RT @andreavianel: Parole delicate ma importanti a @agorarai del prof. Mauro Donati: 'Le vittime sono tutte uguali, ma paragonare i 5000 mor… - Bart1705 : RT @andreavianel: Parole delicate ma importanti a @agorarai del prof. Mauro Donati: 'Le vittime sono tutte uguali, ma paragonare i 5000 mor… - alinatede : RT @andreavianel: Parole delicate ma importanti a @agorarai del prof. Mauro Donati: 'Le vittime sono tutte uguali, ma paragonare i 5000 mor… -