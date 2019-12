Morta l’attrice Claudine Auger | è stata bondgirl di Sean Connery

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Lutto nel mondo del cinema, che saluta. La francese è entrata nell’immaginario collettivo grazie all’iconico ruolo dellain un film di 007, ma ha legato la sua carriera anche a tanto cinema italiano. Da Miss Mondo a Bondigirlè nata a Parigi nel 1941 e ha cominciato a farsi conoscere sin da giovane, giovanissima. A 17 anni, infatti, ha vinto il concorso Miss Mondo Francia, rappresentando così il suo paese in uno dei massimi contest di bellezza. A Miss Mondo si classificò seconda, ma da lì a poco sarebbe comunque iniziata la sua ricca carriera nel cinema.Il debutto sul grande schermo lo si deve al regista Jean Cocteau, che la scritturò per il film Il Testamento di Orfeo nel 1959. La parte che l’ha resa celebre in tutto il mondo, però, arriva nel 1965. Questo è l’anno di uscita di 007 – Operazione Tuono, connei panni di ...

markovaldo59 : È morta l’attrice francese #ClaudineAuger, nota principalmente per aver recitato a fianco di Sean Connery nel film… - ilquotidiano1 : È morta Claudine Auger, Bondgirl in 'Agente 007 - Thunderball: Operazione tuono': L'attrice… - foyli : È morta l’attrice francese Claudine Auger, nota per aver recitato in “Agente 007 – Thunderball” -