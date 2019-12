Maltempo Toscana | crolla un tratto della Cassia nel senese

Leggi la notizia su firenzepost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Oggi stesso ho deciso di proclamare lo stato d'emergenza e lunedì faremo un summit con Anas, Provincia e Comuni, e dipartimenti regionali, dice il Governatore Rossi

emergenzavvf : #20novembre, sono più di 200 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il #maltempo che sta interessando… - emergenzavvf : Salvate dai #vigilidelfuoco due persone rimaste bloccate per l'esondazione di un torrente nella propria automobile… - Danae0308 : RT @emergenzavvf: Salvate dai #vigilidelfuoco due persone rimaste bloccate per l'esondazione di un torrente nella propria automobile a Magl… -