Lunedì riprende processo Dj Fabo | ecco perché Cappato sarà assolto

(Di sabato 21 dicembre 2019) La via tracciata dalla Corte Costituzionale e' nitida: Marcovadall'accusa di 'aiuto al suicidio' per avere accompagnato a morire nel 2017 Fabiano Antoniani, meglio noto per la sua passione musicale come Dj, in una clinica svizzera a Zurigo. Si torna in aula davanti alla Corte d'Assise di Milano dopo che, a settembre, i giudici custodi della Costituzione hanno stabilito che non e' punibile il reato di cui risponde il leader dell'associazione 'Luca Coscioni' "a determinate condizioni" indicate nella loro pronuncia. E queste condizioni ci sono tutte. Per i giudici dell'Alta Corte il "proposito di suicidarsi" si e' formato "autonomamente e liberamente" perche' la volonta' del giovane uomo di 40 anni, cieco e paralizzato dopo un tremendo incidente d'auto, era lucida e tenace, come dimostrano le testimonianze della madre e della fidanzata Valeria che hanno provato a ...

