Legge elettorale | tra «spagnolo» e «tedesco» i piccoli partiti rischiano l’estinzione

Legge elettorale - testo della maggioranza a gennaio in parlamento. E se crisi di governo rispunta Rosatellum : A meno di non andare a spaccare la maggioranza per assicurarsi i voti di una forza di centrodestra (Lega in primis), gli alleati di governo al momento faticano a trovare la quadra sulla Legge elettorale. E sebbene i giallorossi si affrettino a dire che il confronto che si e' svolto ieri con le opposizioni abbia offerto spunti di riflessione interessanti, che porteranno a breve a una decisione su quale dei due modelli presi in analisi scegliere ... : A meno di non andare a spaccare laper assicurarsi i voti di una forza di centrodestra (Lega in primis), gli alleati dial momento faticano a trovare la quadra sulla. E sebbene i giallorossi si affrettino a dire che il confronto che si e' svolto ieri con le opposizioni abbia offerto spunti di riflessione interessanti, che porteranno a breve a una decisione su quale dei due modelli presi in analisi scegliere ...

Legge elettorale - con il “mini Parlamento” e il sistema spagnolo il centrodestra avrebbe la maggioranza alla Camera (di poco) e al Senato : La Spagna è stata costretta a tornare alle elezioni per quattro volte in quattro anni, perché sempre priva di una maggioranza di governo chiara. Eppure i partiti italiani potrebbero trovare un accordo per la riforma elettorale proprio sul sistema spagnolo, che è un po’ come l’idea di un regalo comprato due giorni prima di Natale: non proprio l’ideale, ma che tutti possono accettare. Nei giorni scorsi si è parlato anche del ... : La Spagna è stata costretta a tornare alle elezioni per quattro volte in quattro anni, perché sempre priva di unadi governo chiara. Eppure i partiti italiani potrebbero trovare un accordo per la riformaproprio sul, che è un po’ come l’idea di un regalo comprato due giorni prima di Natale: non proprio l’ideale, ma che tutti possono accettare. Nei giorni scorsi si è parlato anche del ...

Riforma elettorale - incontri tra maggioranza e opposizione al via. Calderoli : “Importante è che si faccia una Legge e si torni presto al voto” : La Riforma della legge elettorale è ufficialmente entrata nell’agenda politica del governo. Sin dalla mattinata, nello studio del presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera Giuseppe Brescia (M5s), sono iniziati gli incontri sul tema tra le opposizioni e la maggioranza, rappresentata da Anna Macina (M5s), Dario Parrini (Pd), Marco di Maio (Italia Viva), Federico Fornaro (Leu) e Gianclaudio Bressa (Autonomie). Primo ... : Ladellaè ufficialmente entrata nell’agenda politica del governo. Sin dalla mattinata, nello studio del presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera Giuseppe Brescia (M5s), sono iniziati glisul tema tra le opposizioni e la, rappresentata da Anna Macina (M5s), Dario Parrini (Pd), Marco di Maio (Italia Viva), Federico Fornaro (Leu) e Gianclaudio Bressa (Autonomie). Primo ...

Giorgetti : "Pronti al governissimo Legge elettorale? Ok quella greca" : Il vicesegretario della Lega s'offre ancora: "Questo esecutivo non serve al Paese". E per la Legge elettorale apertura al modello greco. "A Palazzo Chigi chi vince" Segui su affaritaliani.it : Il vicesegretario della Lega s'offre ancora: "Questo esecutivo non serve al Paese". E per laelettorale apertura al modello greco. "A Palazzo Chigi chi vince" Segui su affaritaliani.it

Pier Luigi Bersani : "Pronto a ogni pasticcio per cambiare la Legge elettorale. I Renzi e Salvini? Spregiudicati" : “Sono disposto a contrapporre pasticcio a pasticcio, pur di cambiare la legge elettorale”. Dopo aver modificato la normativa, con qualsiasi maggioranza, si può andare a votare. È l’idea di Pier Luigi Bersani, che al Fatto Quotidiano spiega:Va bene anche l’inciucione, qualsiasi maggioranza che permetta di riscrivere le regole del gioco, ma non possiamo arrivare nudi alla meta, cioè prestarci a giochini ... : “Sono disposto a contrapporre, pur dilaelettorale”. Dopo aver modificato la normativa, con qualsiasi maggioranza, si può andare a votare. È l’idea di, che al Fatto Quotidiano spiega:Va bene anche l’inciucione, qualsiasi maggioranza che permetta di riscrivere le regole del gioco, ma non possiamo arrivare nudi alla meta, cioè prestarci a giochini ...